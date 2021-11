Gérardmer Gérardmer Gérardmer, Vosges REVEILLON DE L’AVIRON Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

REVEILLON DE L’AVIRON Gérardmer, 31 décembre 2021, Gérardmer. REVEILLON DE L’AVIRON Espace Lac 17 faubourg de Ramberchamp Gérardmer

2021-12-31 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-31 Espace Lac 17 faubourg de Ramberchamp

Gérardmer Vosges Gérardmer 85 EUR Soirée animée au bord du lac dans la grande salle polyvalente. Repas et Spectacle-Cabaret. Ci joint, le menu en détail. Tarif hors boisson. contact@asgaviron.com +33 6 85 02 84 88 ASG Aviron

Espace Lac 17 faubourg de Ramberchamp Gérardmer

dernière mise à jour : 2021-11-20 par OT DES HAUTES VOSGES – GERARDMER

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Espace Lac 17 faubourg de Ramberchamp Ville Gérardmer lieuville Espace Lac 17 faubourg de Ramberchamp Gérardmer