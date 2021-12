Roujan Roujan Hérault, Roujan REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Roujan

REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE Roujan, 31 décembre 2021, Roujan. REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE Roujan

2021-12-31 – 2021-12-31

Roujan Hérault 36 EUR Réveillon de la St Sylvestre à partir de 19 h 30 , organisé par le Foyer Rural de Roujan à la salle polyvalente.

Animation musicale avec la participation de « Recto Verso »

Prix / personne : 72 €, enfant de 6 ans à 11 ans 36 €

Inscription au Foyer rural – place de la mairie les mercredis, du 24 novembre au 15 décembre de 16h30 à 18h30.

Pass sanitaire obligatoire.

