Indre-et-Loire Genillé 75 EUR 75 Soirée sur réservation jusqu’au 15 décembre, animé par Louis Animation . 75€ vins compris. Soirée sur réservation jusqu’au 15 décembre, animé par Louis Animation . 75€ vins compris. comitedesfetesgenille@gmail.com +33 6 70 43 50 92 Genillé

