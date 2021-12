Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Réveillon de la St Sylvestre Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Réveillon de la St Sylvestre Capvern, 31 décembre 2021, Capvern. Réveillon de la St Sylvestre CAPVERN Au restaurant La Siesta Capvern

2021-12-31 19:00:00 – 2021-12-31 CAPVERN Au restaurant La Siesta

Capvern Hautes-Pyrénées 65€ par personne. Infos et Réservations au 05 62 98 96 24 ou 06 95 96 53 45. A l’occasion de la fin d’année 2021, le restaurant La Siesta vous propose une soirée festive animée par Paris Guinguette.

Au programme :

Menu festif – Concert et soirée dansante. 65€ par personne. Infos et Réservations au 05 62 98 96 24 ou 06 95 96 53 45. CAPVERN Au restaurant La Siesta Capvern

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Capvern Adresse CAPVERN Au restaurant La Siesta Ville Capvern lieuville CAPVERN Au restaurant La Siesta Capvern