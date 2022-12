Réveillon de la St-Sylvestre Barsac Barsac OT Cadillac-Podensac Barsac Catégories d’évènement: Barsac

2022-12-31 20:00:00 – 2022-12-31 23:30:00

Venez fêter la nouvelle année avec le Nouveau Comité des Fêtes le samedi 31 décembre 2022 à la salle Bastard à partir de 20h. Diner/Spectacle animé par Laëtitia Adam & Dj Fav. Menu de fête, boissons (vin, champagne et café), cotillons et soupe au fromage compris. Tarifs : adulte – 95 € / enfants de – de 14 ans – 23 €. Réservation avant le 15 décembre.

