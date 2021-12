Réveillon de la St Sylvestre au resto ou chez vous par l’Escapade Gourmande Capbreton, 31 décembre 2021, Capbreton.

Réveillon de la St Sylvestre au resto ou chez vous par l’Escapade Gourmande Capbreton

2021-12-31 – 2022-01-01

Capbreton Landes Capbreton

Le restaurant Escapade Gourmande est très heureux de vous présenter son MENU DU NOUVEL AN !

Convivialité, bonne humeur et ambiance festive seront au rdv.

Vous pouvez réserver votre table en nous contactant au 06.70.32.98.42.

Petit plus cette année:

Vous avez invité du monde pour le nouvel an et vous n’avez pas envie de cuisiner ?

Vous voulez vous faire un nouvel an à deux ou en famille, tranquillement chez vous ?

Le restaurant Escapade gourmande vous propose de prendre ce menu à emporter pour pouvoir vous RÉGALER à domicile.

* Idéal pour ceux qui n’ont pas de Pass

** Les réservations pour l’emporter se font jusqu’au Mercredi 28 Décembre 2021.

Le restaurant Escapade Gourmande est très heureux de vous présenter son MENU DU NOUVEL AN !

Convivialité, bonne humeur et ambiance festive seront au rdv.

Vous pouvez réserver votre table en nous contactant au 06.70.32.98.42.

Le restaurant Escapade gourmande vous propose ce menu à emporter !

+33 6 70 32 98 62

Le restaurant Escapade Gourmande est très heureux de vous présenter son MENU DU NOUVEL AN !

Convivialité, bonne humeur et ambiance festive seront au rdv.

Vous pouvez réserver votre table en nous contactant au 06.70.32.98.42.

Petit plus cette année:

Vous avez invité du monde pour le nouvel an et vous n’avez pas envie de cuisiner ?

Vous voulez vous faire un nouvel an à deux ou en famille, tranquillement chez vous ?

Le restaurant Escapade gourmande vous propose de prendre ce menu à emporter pour pouvoir vous RÉGALER à domicile.

* Idéal pour ceux qui n’ont pas de Pass

** Les réservations pour l’emporter se font jusqu’au Mercredi 28 Décembre 2021.

Escapade gourmande Capbreton

Capbreton

dernière mise à jour : 2021-12-17 par