Réveillon de la St Sylvestre à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce, 31 décembre 2022, Saint-Laurent-d'Arce.

Réveillon de la St Sylvestre à St Laurent d’Arce

Salle polyvalente Saint-Laurent-d’Arce Gironde

2022-12-31 – 2022-12-31

Saint-Laurent-d’Arce

Gironde

Réveillon de la St Sylvestre avec au menu :

Cocktail maison et ses amuse-bouche servis à table.

Duo de foie gras de canard chaud/frais.

Cassolette de saumon, sauce champagne.

Trou normand.

Délice de veau braisé, sauce champagne.

Farandole de fromages et ses jeunes pousses.

Omelette norvégienne flambée.

Café, une coupe de crémant offerte, vins et cotillons compris.

Soupe au fromage pour les rescapés de la nuit.

Animation par Fun Music et menu réalisé par le Réveil des Papilles à St Gervais.

Renseignements et réservations sur : www.cdfsaintlaurentdarce.com ou au 05.57.43.32.93.

+33 5 57 43 32 93 Comité des fêtes

Saint-Laurent-d’Arce

dernière mise à jour : 2022-11-25 par