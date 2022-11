Réveillon de la St Sylvestre à Saint-Estèphe Saint-Estèphe, 31 décembre 2022, Saint-Estèphe.

Réveillon de la St Sylvestre à Saint-Estèphe

Salle des fêtes Saint-Estèphe Gironde

2022-12-31 – 2022-12-31

Saint-Estèphe

Gironde

Saint-Estèphe

EUR 98 Le Comité des Fêtes organise sa soirée de St Sylvestre.

Le menu vous est proposé par le Domaine de Cordet à Arsac :

– Apéritif et amuse-bouches chauds

– Tatin de foie gras de canard pain d’épices et pommes caramélisées

– Corolle de sole sauce bonne femme

– Trou normand

– Ballotine de chapon farce marrons-raisins, sauce vin jaune, écrasé pommes de terre bleu d’antan et carottes fanes

– Assiette de 2 fromages et confiture

– Pomme de pin au chocolat

– Café et douceurs.

Blanc, Rosé, Rouge, Vins vieux de Saint-Estèphe, Champagne.

L’ambiance sera assurée par l’orchestre Aldo Feliciano, en présence ces Taxi-danseurs d’Aquitaine.

Une soupe à l’oignon sera proposée au petit matin.

Gardiennage toute la nuit.

Sur réservation avant le 23 décembre.

+33 6 32 27 29 91

Comité des Fêtes St-Estèphe

Saint-Estèphe

