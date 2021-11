Réveillon de la St Sylvestre à Old Ranch Eygurande-et-Gardedeuil, 31 décembre 2021, Eygurande-et-Gardedeuil.

Réveillon de la St Sylvestre à Old Ranch Eygurande-et-Gardedeuil

2021-12-31 – 2021-12-31

Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne Eygurande-et-Gardedeuil

Réveillon du 31 décembre à partir de 20h30 : Accueil au saloon, cocktail Old Ranch. Menu à 55 € : Velouté aux cèpes, Terrine de la mer crème aux agrumes, shoot du Far-West, civet de chevreuil et ses accompagnements, salade, fromages dessert glacé, vins blancs, rouges et rosés, champagne cuvée spéciale Old Ranch, ambiance country, tenue western souhaitée résa avant le 15/12 : 06.70.51.69.73

Réveillon du 31 décembre à partir de 20h30 : Accueil au saloon, cocktail Old Ranch. Menu à 55 € : Velouté aux cèpes, Terrine de la mer crème aux agrumes, shoot du Far-West, civet de chevreuil et ses accompagnements, salade, fromages dessert glacé, vins blancs, rouges et rosés, champagne cuvée spéciale Old Ranch, ambiance country, tenue western souhaitée résa avant le 15/12 : 06.70.51.69.73

+33 6 70 51 69 73

Réveillon du 31 décembre à partir de 20h30 : Accueil au saloon, cocktail Old Ranch. Menu à 55 € : Velouté aux cèpes, Terrine de la mer crème aux agrumes, shoot du Far-West, civet de chevreuil et ses accompagnements, salade, fromages dessert glacé, vins blancs, rouges et rosés, champagne cuvée spéciale Old Ranch, ambiance country, tenue western souhaitée résa avant le 15/12 : 06.70.51.69.73

Old Ranch

Eygurande-et-Gardedeuil

dernière mise à jour : 2021-11-05 par Vallée de l’Isle