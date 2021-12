Montcléra Montcléra Lot, Montcléra Réveillon de la St Sylvestre à Montcléra Montcléra Montcléra Catégories d’évènement: Lot

Réveillon de la St Sylvestre à Montcléra Montcléra, 31 décembre 2021, Montcléra. Réveillon de la St Sylvestre à Montcléra Le Bistrot du Lot D673 Montcléra

2021-12-31 20:30:00 – 2021-12-31 Le Bistrot du Lot D673

Montcléra Lot Montcléra 45 EUR 45 Menu :

Punch ou soupe champenoise

Assiette réunionnaise

Foie gras

Saumon gravlax

Escale exotique

Dinde ou langouste

Fromage

Bûche de la cheffe

Réveillon de la St Sylvestre avec animation musicale proposé par Le Bistrot du Lot +33 6 66 06 62 34

Café, rhum arrangé maison Places limitées unique sur réservation ©ClosduRoy

Le Bistrot du Lot D673 Montcléra

