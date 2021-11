Réveillon de la St Sylvestre à Lansac Lansac, 31 décembre 2021, Lansac.

Réveillon de la St Sylvestre à Lansac rue du 19 Mars Salle polyvalente Lansac

2021-12-31 20:00:00 – 2021-12-31 rue du 19 Mars Salle polyvalente

Lansac Gironde Lansac

88 EUR Pour fêter le passage à la nouvelle année 2022, le comité de jumelage Lansac-Ravel organise un réveillon, animé par l’Orchestre Music Live.

Menu tout compris à 88 € : Soupe Champenoise et ses amuses-bouche. Noix de St Jacques et gambas snackées à la fleur de sel. Risotto de riz noir et réduction de fruits rouge. Trou Charentais. Rôti de chapon farcis aux ceps, sauce au porto, mousseline de pommes de terre à la truffes, légumes de saison. Fromage et dessert.

Café, digestif du chef offert, Champagne. Vins compris (rosé, blanc, rouge Côtes de Bourg).

Sur réservation.

+33 6 03 00 06 60

Noel (800×600)

rue du 19 Mars Salle polyvalente Lansac

