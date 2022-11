Réveillon de la St-Sylvestre à La Toque Fermière Cissac-Médoc, 31 décembre 2022, Cissac-Médoc.

Réveillon de la St-Sylvestre à La Toque Fermière

ZAC Les Beauchênes Cissac-Médoc Gironde

2022-12-31 – 2022-12-31

EUR 89 La Toque Fermière organise son réveillon de la St-Sylvestre.

Au menu :

Flûte de soupe champenoise et pièces cocktails

Amuses-bouches

Foie gras de canard mi-cuit et son pain aux épices, douceur de Comice à la fleur d’oranger

Canard en 2 façons, potimarron garni et son crumble provençal

Trou Landais

Fromages

Palet chocolat et piment d’Espelette, confit de poires

Mignardises et café.

Ambiance musicale.

Réservation avant le 20 décembre.

+33 5 57 75 38 81

Cissac-Médoc

