Réveillon de la St Sylvestre à la Ferme de Bathurt – Soustons Soustons

Ambiance Médiévale ! Un bon dans le temps avec les coutumes, la gastronomie du Moyen âge et les animations ! Menu élaboré selon les recettes de Guillaume Tirel, toujours avec les produits Gascons, Hypocras maison et décorations dignes des auberges de l’époque ! Venez costumés ou non mais sachez que l’équipe qui vous accueillera le sera, ainsi que ceux ayant déjà réservés cette soirée. Devant la cheminée nous cuisinerons et nous vous servirons : Pasté de Char, Brouet de canelle (Hochepot de volailles du Hardy), cochon de lait et bien d’autres boustifailles avec au départ de la nouvelle année, la fameuse soupe aux oignons ! Animations, repas et Hypocras de bienvenu : 70€

Un réveillon médiéval ! le Chef et son équipe sont heureux de vous retrouver et vous proposent un délicieux Menu dans une ambiance toujours magique et sympathique !

+33 7 54 36 40 64

la ferme de Bathurt

Soustons

