Hérault Castelnau-de-Guers EUR 50 50 Samedi 31 Décembre 2022 à la Salle Polyvalente Castelnau de Guers se mets sur son 31 !! Soirée de la St Sylvestre animée par Astra Animation et organisée par le Club Omnisports de Castelnau de Guers Menu 50 € (vins non compris)

Apéritif de bienvenue

Salade gourmande

Blanquette de saumon et de st Jacques

Trou normand

Civet de biche et sa garniture

Fromage

Assortiment de mignardises

