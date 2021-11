Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne, Landes Réveillon de la St Sylvestre à Bénesse Maremne Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Catégories d’évènement: Bénesse-Maremne

2021-12-31 – 2022-01-01

Bénesse-Maremne Landes Le Foyer Rural organise la Soirée du Nouvel An. Cette soirée festive comprend

un repas gastronomique de fête, boissons à volonté & une animation musicale de JEFF ANIM’, le tout pour une formule à 80€ par personne. Réservation à la mairie de Bénesse avant le 14 décembre (places limitées à 150 personnes, acompte de 50€/personne demandé). OTILAS

