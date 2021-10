Béziers Béziers Béziers, Hérault REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE – ZINGA ZANGA Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Béziers EUR 129 129 Réserver votre soirée de réveillon à Zinga Zanga.

Au programme :

* menu de fête réalisé par le traiteur Cabiron,

* spectacle Fiesta

* revue spectacle Les Plumes du Soleil,

* orchestre Le Show Lorca Sur réservation. Venez fêter le passage en 2022 au cours d’une soirée de folie à Zinga Zanga!

