Réveillon de la saint sylvestre Trosly-Breuil, 31 décembre 2021, Trosly-Breuil.

Réveillon de la saint sylvestre Trosly-Breuil

2021-12-31 19:00:00 – 2022-01-02 05:00:00

Trosly-Breuil Oise Trosly-Breuil

50 L’association Artsenfolie organise le reveillon de la Saint Sylvestre le vendredi 31 décembre 2021 à la salle communale de Trolsy-Breuil

Pass sanitaire obligatoire

Apéritif de la saint Sylvestre

****

Foie gras maison et son accompagnement

****

Filet mignon sauce au Maroilles

Pomme de terre grenailles rôties, tomates provençales et

ratatouille d’hiver

****

Trio de fromages sur son lit de salade

****

Buche individuelles revisitées choco-noisette caramélisée

un verre de vin ou boisson sans alcool

Une coupe de champagne à minuit

Tarifs 65€ par adultes et 50€ pour les enfants de -12ans

Le paiement valide la réservation et est non remboursable

Réservations avant le 1er décembre 2021 au 0667428533 ou par mail assoartsenfolie@gmail.com Voir moins

assoartsenfolie@gmail.com +33 6 67 42 85 33

artsenfolie

Trosly-Breuil

