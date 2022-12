Réveillon de la Saint-Sylvestre – Soirée dansante Criel-sur-Mer, 31 décembre 2022, Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer.

Réveillon de la Saint-Sylvestre – Soirée dansante

Hostellerie de la Vieille Ferme
Criel-sur-Mer
Seine-Maritime

2022-12-31

Hostellerie de la Vieille Ferme 23 Rue de la Mer

Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

Criel-sur-Mer

Menu :

– Coupe de champagne et sa mise en bouche

– Cassolette de Saint-Jacques, langoustines aux cèpes et éclats de marrons

– Eclairs au saumon gravlax et sa chantilly citronnée

– Sorbet passion en nage de litchis

– Caille crapaudine farcie aux morilles et à la fine champagne

– Croquant de Neufchâtel et salade folle aux jeunes pousses

– Bûche meringuée au chocolat, mangue et passion (artisanale)

– Café et son macaron

Une sélection de vins proposée pour accompagner vos plats.

