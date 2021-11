Réveillon de la Saint Sylvestre Sennecey-le-Grand, 31 décembre 2021, Sennecey-le-Grand.

Réveillon de la Saint Sylvestre Place de la Palette Maison Pour Tous Sennecey-le-Grand

2021-12-31 19:30:00 – 2021-12-31 Place de la Palette Maison Pour Tous

Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

65 65 EUR Menu sans les vins : Crémant cassis et ses feuilletés, Foie gras maison, Soufflé de brochet sauce Nantua, Cuisse de canard sauce poivre vert et sa garniture, L’assiette de fromages, Gâteau du Nouvel An, Mandarines café, Cotillons

Possibilité de repas enfant.

La soirée sera animée par nos disc-jockeys DJ Flow et DJ Steph

+33 3 85 44 82 54

