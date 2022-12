Réveillon de la Saint-Sylvestre Saint-Satur Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Cher Saint-Satur 180 EUR Le Cabaret Sancerrois vous propose le Réveillon de la Saint Sylvestre, le 31 décembre 2022 à partir de 19h30 à la salle Guy Poubeau de Saint-Satur.

Soirée festive avec 2 heures de grande revue Music-Hall, animations musicale et DJ jusqu’au bout de la nuit.

Repas gastronomique élaboré par notre traiteur, ELAN traiteur.

+33 2 48 54 16 37 https://cabaret-sancerrois.com/accueil/25-141-millesime.html

