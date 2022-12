Réveillon de la Saint-Sylvestre Saint-Étienne-aux-Clos Saint-Étienne-aux-Clos Saint-Étienne-aux-ClosSaint-Étienne-aux-Clos Catégories d’évènement: Corrèze

2022-12-31

Saint-Étienne-aux-Clos, Corrèze
A la salle des fêtes

Menu 55€ sur réservations, champagne 16€ Le comité des Fêtes de St Etienne aux Clos vous invite à célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre, au menu : cocktail de bienvenue, feuilleté de foie gras sur fondue de l’échalote ou bouchée d’escargots et verrine de truite fumée. Aumonière de fruits de mer, flan de poireaux sauce safranée. Trou corrézien, filet de bœuf Limousin sauce foie gras et son écrasé de patates douces aux noix. Farandole aux 3 fromages, tiramisu meringué à l’ananas rôti et à l’orange sanguine. Saint-Étienne-aux-Clos Saint-Étienne-aux-Clos

