La Libertie, restaurant et chambre d'hôte à Campsegret, vous propose son menu spécial pour le soir du réveillon de la Saint Sylvestre. Amuses bouches autour du homard Caviar, "Löjrom » de l'extrême nord de la mer baltique, crème fraiche, oignons rouges, ciboulette, citron et toast melba. Terrine de foie gras de canard mi-cuit accompagnée d'un chutney à la mangue et pain brioché Filet de turbot et sauve beurre blanc au homard Tournedos, sauce périgourdine et purée de pommes de terre à la truffe Assortiment de trois fromages affinés à la fromagerie Blanchard Entremets aux fruits exotiques Mignardises

