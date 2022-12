Réveillon de la Saint-Sylvestre – Restaurant Atelier n°9 Mortagne-au-Perche, 31 décembre 2022, Mortagne-au-Perche .

Réveillon de la Saint-Sylvestre – Restaurant Atelier n°9

9 rue Montcacune Restaurant Atelier n°9 Mortagne-au-Perche Orne Restaurant Atelier n°9 9 rue Montcacune

2022-12-31 – 2022-12-31

Restaurant Atelier n°9 9 rue Montcacune

Mortagne-au-Perche

Orne

A l’occasion du réveillon de la Saint Sylvestre le restaurant Atelier n°9 vous propose le menu suivant à 69 €.

Le préliminaire

Coupe de champagne rosé « Ayala »

***

L’amuse bouche

Tarama blanc au naturel à la truffe noire fraîche

Tuber Melanosporum et ses chip’s de pain

***

La délectation

Effiloché de chou et saumon fumé en chiffonnade

Œufs de saumon et tobiko wasabi

Salade d’herbes folles et ses graines de pavot bleu

***

La dégustation

Suprême de pintade rôti, sauce aux morilles

Purée de pommes de terre à la façon Joël Robuchon

***

L’aphrodisiaque

Shot de Colonel citron de Sicile et Limoncello di Villa Murat

Mini tarte lemon curd, meringue / coco

***

L’orgasme

Le Kube

Mousse au chocolat et son cœur feuillantine aux amandes

Glaçage caramel coulant, crème vanille de Madagascar

A l’occasion du réveillon de la Saint Sylvestre le restaurant Atelier n°9 vous propose le menu suivant à 69 €.

Le préliminaire

Coupe de champagne rosé « Ayala »

***

L’amuse bouche

Tarama blanc au naturel à la truffe noire fraîche

Tuber Melanosporum et ses chip’s de pain

***

La délectation

Effiloché de chou et saumon fumé en chiffonnade

Œufs de saumon et tobiko wasabi

Salade d’herbes folles et ses graines de pavot bleu

***

La dégustation

Suprême de pintade rôti, sauce aux morilles

Purée de pommes de terre à la façon Joël Robuchon

***

L’aphrodisiaque

Shot de Colonel citron de Sicile et Limoncello di Villa Murat

Mini tarte lemon curd, meringue / coco

***

L’orgasme

Le Kube

Mousse au chocolat et son cœur feuillantine aux amandes

Glaçage caramel coulant, crème vanille de Madagascar

+33 2 50 77 51 09

Restaurant Atelier n°9 9 rue Montcacune Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-12-09 par