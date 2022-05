Réveillon de la Saint Sylvestre Plouguernével Plouguernével Catégories d’évènement: 22110

Plouguernével

Réveillon de la Saint Sylvestre Plouguernével, 31 décembre 2022, Plouguernével. Réveillon de la Saint Sylvestre Plouguernével

2022-12-31 – 2022-12-31

Plouguernével 22110 Breiz Traou Goz, vous invite à son Réveillon dansant de la St Sylvestre. Repas dansant avec animations. Renseignements et réservations : 06 71 19 45 23 / 06 15 06 89 28 +33 6 71 19 45 23 Breiz Traou Goz, vous invite à son Réveillon dansant de la St Sylvestre. Repas dansant avec animations. Renseignements et réservations : 06 71 19 45 23 / 06 15 06 89 28 Plouguernével

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: 22110, Plouguernével Autres Lieu Plouguernével Adresse Ville Plouguernével lieuville Plouguernével Departement 22110

Plouguernével Plouguernével 22110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguernevel/

Réveillon de la Saint Sylvestre Plouguernével 2022-12-31 was last modified: by Réveillon de la Saint Sylvestre Plouguernével Plouguernével 31 décembre 2022 22110 Plouguernével

Plouguernével 22110