Réveillon de la Saint-Sylvestre Plaisance Plaisance Catégorie d’évènement: Plaisance

Réveillon de la Saint-Sylvestre Plaisance, 31 décembre 2022, Plaisance . Réveillon de la Saint-Sylvestre Plaisance

2022-12-31 – 2022-12-31 Plaisance Aveyron Plaisance EUR Repas sur réservation L’Association Plaisance Loisirs vous propose une belle soirée de Réveillon avec une animation musicale et repas. De quoi bien fêter la nouvelle années en famille ou entre amis ! OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT

Plaisance

dernière mise à jour : 2022-12-01 par

Détails Catégorie d’évènement: Plaisance Autres Lieu Plaisance Adresse Plaisance Ville Plaisance lieuville Plaisance

Plaisance Plaisance https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisance/

Réveillon de la Saint-Sylvestre Plaisance 2022-12-31 was last modified: by Réveillon de la Saint-Sylvestre Plaisance Plaisance 31 décembre 2022

Plaisance