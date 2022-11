Réveillon de la Saint-Sylvestre Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Eure-et-Loir Le Comité FNACA vous invite à célébrer la nouvelle année autour d’un délicieux repas concocté par M. Verdier du traiteur La Forge – accompagné en musique par Karine Fontaine et ses cinq musiciens (cuivre, batterie, synthétiseur, chant, accordéon).

110 € la soirée boissons comprises AU MENU

> Kir pétillant & amuse-bouche

> Demi langouste

> Filet de sole sauce Champagne

> « Trou normand »

> Filet de boeuf sauce Porto, pommes de terre grenailles, mousseline patates douces

> Salade & trio de fromages

> Omelette norvégienne flambée dans la salle BOISSONS

> Vins : chardonnay Domaine Maurel & Côtes du Rhône

> Champagne brut

Le Comité FNACA vous invite à célébrer la nouvelle année autour d'un délicieux repas concocté par M. Verdier du traiteur La Forge – accompagné en musique par Karine Fontaine et ses cinq musiciens (cuivre, batterie, synthétiseur, chant, accordéon).

