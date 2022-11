Réveillon de la Saint Sylvestre Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 35 35 Danseurs ou pas, cette soirée est pour vous : toutes danses, animation, cocktail et champagne offerts. Chaque convive apportera un plat festif salé et/ou sucré que nous partagerons dans la bonne humeur.

N’hésitez plus et réservez dès maintenant. Le réveillon de la Saint Sylvestre pour bien terminer l’année et commencer la nouvelle.

Venez fêter avec nous, vos amis(e), votre famille le réveillon de la Saint Sylvestre dans une ambiance très festive, conviviale et amicale.

