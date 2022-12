Réveillon de la Saint-Sylvestre Malbuisson Malbuisson Catégories d’évènement: Doubs

Réveillon de la Saint-Sylvestre Malbuisson, 31 décembre 2022, Malbuisson . Réveillon de la Saint-Sylvestre 4 Chemin des Landes L’Atelier de Donat Malbuisson Doubs L’Atelier de Donat 4 Chemin des Landes

2022-12-31 21:00:00 – 2022-12-31

L’Atelier de Donat 4 Chemin des Landes

Doubs EUR 89 89 Repas du Nouvel an animé par Calvin COAT, guitariste chanteur en solo. +33 3 81 89 42 42 https://www.latelierdedonat.com/fr/ L’Atelier de Donat 4 Chemin des Landes Malbuisson

