Corrèze Liginiac Corrèze Liginiac A partir de 20h00 à la salle des fêtes

Tarifs 60€ par adulte, 45€ pour les moins de 12 ans.

Réservation avant le 15 décembre en précisant le choix du plat Le Comité des Fêtes de Liginiac organise le Réveillon de la Saint-Sylvestre avec un repas et animé par un DJ Ted.

Menu ; kir, assiette de fruits de mer, terrine de confit et foie de gras de canard, trou normand, ballotine de volaille aux champignons ou médaillon de sandre sauce champagne, assiette de fromages et pavlova café. Confectionné par les Saveurs du Terroir. Liginiac Liginiac

