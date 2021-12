Réveillon de la Saint Sylvestre – Les Gentianes Rochejean, 31 décembre 2021, Rochejean.

Réveillon de la Saint Sylvestre – Les Gentianes Rochejean

2021-12-31 19:00:00 – 2021-12-31

Rochejean Doubs Rochejean

EUR 45 45 Menu du réveillon de la Saint Sylvestre au restaurant les Gentianes à Rochejean :

Apéritif maison / Crème brûlée au foie gras et aux figues / Boudin de truite aux morilles

et riz sauvage / Filet de sanglier poëllé a la grand veneur / Pureée de potimarrons / Pomme aux airelles / Salade / Fromage / Tarte tatin aux poires et glace vanille / Café.

Places limitées.

Réservation obligatoire.

+33 3 81 49 90 54

Rochejean

