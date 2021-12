Réveillon de la Saint Sylvestre Les Fourgs, 31 décembre 2021, Les Fourgs.

Réveillon de la Saint Sylvestre Les Fourgs

2021-12-31 19:00:00 – 2021-12-31 23:59:00

Les Fourgs Doubs Les Fourgs

Dès 19h.

Menu : Amuse bouche / Foie gras maison et ses gelées 4 saisons / St-Jacques en coquille aux petits légumes et Sabayon au Crémant du Jura / Trou (sorbet mandarine / whisky) / Souris de cerf sauce grand veneur et poudre de cacao, gratin de pommes de terre aux cèpes et au lard, fagot de légumes / Chariot de fromages régionaux / Nougat glacé à la crème de nougat de Montélimard.

50€ /pers. Rés. indispensable, menu enfant 25€ sur demande.

dominique-mathiot@wanadoo.fr +33 3 81 69 48 31 http://www.restauranthermitage.com/

Les Fourgs

