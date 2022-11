REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE – LE TRIBECA Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault Rendez-vous au Tribéca pour votre Réveillon de la saint Sylvestre 2022. 2 espaces = 2 formules , mais une même ambiance de folie, fidèle à l’état d’esprit de notre établissement. Côté Restaurant L’ÉPICURIEN by TriBeCa , vous propose une carte éphémère avec des plats élaborés et sophistiqués , où vos papilles de gourmets trouveront le plaisir de déguster des produits de fêtes .

Pas de menu imposé . Vous composerez votre repas en choisissant vos plats à la carte, selon vos envies . Côté Bar-Tapas du TriBeCa , même principe : une carte de tapas éphémères plus sophistiquées qu’à l’habitude, élaborées avec des produits de fête.

Vous composerez également votre repas selon vos envies. Côté Déco , ce sera polaire et féerique . Du blanc , de la neige , de l’argent . Côté Ambiance, notre ami Dj Rod Andrieu ajoutera la folie nécessaire à cette dernière soirée de l’année et vous fera passer à la nouvelle année de manière la plus festive qui soit . Dress code White & Silver

Rendez-vous au Tribéca pour votre Réveillon de la saint Sylvestre 2022.

2 espaces = 2 formules , mais une même ambiance de folie!

Dress code White & Silver.

