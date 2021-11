Le Mayet-de-Montagne Le Mayet-de-Montagne Allier, Le Mayet-de-Montagne Réveillon de la Saint Sylvestre Le Mayet-de-Montagne Le Mayet-de-Montagne Catégories d’évènement: Allier

Le Mayet-de-Montagne

Réveillon de la Saint Sylvestre Le Mayet-de-Montagne, 31 décembre 2021, Le Mayet-de-Montagne. Réveillon de la Saint Sylvestre La Boulaire Complexe Fernanad Fayet Le Mayet-de-Montagne

2021-12-31 20:00:00 20:00:00 – 2021-01-01 05:00:00 05:00:00 La Boulaire Complexe Fernanad Fayet

Le Mayet-de-Montagne Allier Le Mayet-de-Montagne EUR 50 50 Réveillon du 31 décembre comitedesfetesdumayet@orange.fr +33 6 76 40 01 10 La Boulaire Complexe Fernanad Fayet Le Mayet-de-Montagne

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Le Mayet-de-Montagne Autres Lieu Le Mayet-de-Montagne Adresse La Boulaire Complexe Fernanad Fayet Ville Le Mayet-de-Montagne lieuville La Boulaire Complexe Fernanad Fayet Le Mayet-de-Montagne