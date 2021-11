Réveillon de la Saint-Sylvestre Le Cube, 31 décembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Réveillon de la Saint-Sylvestre

du vendredi 31 décembre au samedi 1 janvier 2022 à Le Cube

Comme chaque année, le Comité d’action sociale et de loisirs organise le réveillon du 1er de l’An. ————————————————————————————————– ### Passez le cap de la nouvelle année en famille ou avec les amis dans une ambiance chaleureuse et festive. **Menu** Cocktail et ses amuses bouches Foie gras mi-cuit au poivre, compotée d’oignons et réduction de poire Le filet de Saint Pierre, sauce vierge Le trou Bordelais La noisette de veau rôtie, pommes paillasson et légumes du moment Le fromage de saison, jeune salade La forêt noire façon du chef Café **Les Vins** Château Horgelus le Bal des Papillons Tariquet Rosé Château Luchey-Halde 2016 Champagne 1 bouteille pour 6 **Cotillons, soupe à l’oignon servie à l’aube.** **Réservez à partir du 15 novembre 2019 de 10 h à 16 h.**

Tarifs : 85 € adhérent – 95 € non adhérent – 25 € pour les enfants – 12 ans.

Ambiance et cotillons jusqu’à l’aube

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T20:00:00 2021-12-31T23:59:00;2022-01-01T00:00:00 2022-01-01T04:00:00