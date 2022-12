RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE – LA PALMERAIE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Fêter le réveillon de la Saint Sylvestre à La Palmeraie

Coupe de champagne

Mise en bouche: Huitre pané, Tartare de thon, Rouleau de légumes truffé

Entrée:Saint-Jacques snackée, panisse, ceviche hibiscus et crème légère

Poisson

Saint Pierre sauce citron noir,risotto de céleri truffé

Patience

Granité Margarita cranberry

Viande

Pavé de veau et sa sauce à l’ail noir,

pomme de terre dauphine

Dessert

Dôme fruité, mandarine passion

120€/pers – hors boissons

Réservation au : 02 51 10 58 51 contact@lapalmeraie-labaule.fr +33 2 51 10 58 51 http://www.lapalmeraie-labaule.fr/ La Baule-Escoublac

