Réveillon de la Saint-Sylvestre La Cluse-et-Mijoux Catégories d'évènement: Doubs

Réveillon de la Saint-Sylvestre La Cluse-et-Mijoux, 31 décembre 2021

2021-12-31 – 2021-12-31

La Cluse-et-Mijoux Doubs EUR 65 65 Proposé par l'Auberge du Château de Joux.

Menu : Mise en bouche / Entrée : Gambas ou Foie gras poêlé / Trou normand Cirton Limencéllo / Plat : Filet de Boeuf aux morilles ou dos de cabillaud sauce oseille / fromage / Dessert : dôme de fruits rouges et chocolat.

Réservation indispensable. aubergeduchateaudejoux@gmail.com +33 3 81 69 40 41 Proposé par l’Auberge du Château de Joux.

Réservation indispensable.

