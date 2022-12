Réveillon de la Saint-Sylvestre Houtaud Houtaud Houtaud Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Houtaud EUR 85 85 Proposé par l’atelier Musical.

Repas dansant avec menu festif.

Sur réservation. mcl23834@orange.fr +33 6 79 42 39 78 Houtaud

