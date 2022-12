Réveillon de la Saint-Sylvestre Eygurande Eygurande EygurandeEygurande OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Catégories d’évènement: Corrèze

Réveillon de la Saint-Sylvestre Eygurande, 31 décembre 2022

2022-12-31

Corrèze Eygurande Corrèze Eygurande A 20h la salle des fêtes

Menu à 75€ sur réservation. Apéritif, vins, champagne et cotillons inclus. L’association « Icoranda » organise le Réveillon de la Saint-Sylvestre avec au menu ; mise en bouche, foie gras maison, feuilleté de ris de veau, pose fraicheur, noix de veau aux girolles avec purée de potimarron et tomates provençales, fromage, pâtisserie et café. Animation par Jean-Paul Leniaud. Eygurande Eygurande

