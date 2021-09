Albert Escalier du rire Albert, Somme Réveillon de la Saint-Sylvestre Escalier du rire Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

Réveillon de la Saint-Sylvestre Escalier du rire, 26 décembre 2021, Albert. Réveillon de la Saint-Sylvestre

Escalier du rire, le dimanche 26 décembre à 19:00

Et si vous passiez le nouvel an ailleurs que chez vous. C’est ce que propose l’Escalier du rire à Albert avec un soirée spéciale. Réservations indispensables.

Plus d’infos prochainement

L’escalier du rire organise une soirée spéciale pour le passager à la nouvelle année Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-26T19:00:00 2021-12-26T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Albert, Somme Autres Lieu Escalier du rire Adresse Rue de Birmingham, Albert Ville Albert lieuville Escalier du rire Albert