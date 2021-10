RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE DU COMITÉ DES FETES Balaruc-les-Bains, 31 décembre 2021, Balaruc-les-Bains.

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE DU COMITÉ DES FETES 2021-12-31 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-31

Balaruc-les-Bains Hérault Balaruc-les-Bains

EUR 75 75 Commencez 2022 dans la bonne humeur ! Voilà le crédo du Comité des Fêtes qui depuis quelques années, propose aux Balarucois, de se retrouver le jour de la Saint Sylvestre et de faire le grand saut vers une nouvelle année ensemble.

Cette année encore, le programme de la soirée réveillon sera des plus festifs et des plus gourmands.

C’est autour d’un véritable festin et dans la plus pure convivialité balarucoise que vous passerez le cap de 2020.

Côté ambiance, la soirée sera animée par Franck M. large répertoire : rock, salsa, variété française et internationale, latino, funk, rétro …

Il y en aura pour tous les goûts !

Repas sur réservation 07 61 79 15 21.

Commencez 2022 dans la bonne humeur ! Voilà le crédo du Comité des Fêtes qui depuis quelques années, propose aux Balarucois, de se retrouver le jour de la Saint Sylvestre et de faire le grand saut vers une nouvelle année ensemble.

Commencez 2022 dans la bonne humeur ! Voilà le crédo du Comité des Fêtes qui depuis quelques années, propose aux Balarucois, de se retrouver le jour de la Saint Sylvestre et de faire le grand saut vers une nouvelle année ensemble.

Cette année encore, le programme de la soirée réveillon sera des plus festifs et des plus gourmands.

C’est autour d’un véritable festin et dans la plus pure convivialité balarucoise que vous passerez le cap de 2020.

Côté ambiance, la soirée sera animée par Franck M. large répertoire : rock, salsa, variété française et internationale, latino, funk, rétro …

Il y en aura pour tous les goûts !

Repas sur réservation 07 61 79 15 21.

dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT BALARUC-LES-BAINS