Réveillon de la Saint-Sylvestre – Dîner spectacle de transformistes Le Tréport, 31 décembre 2022

Réveillon de la Saint-Sylvestre – Dîner spectacle de transformistes

La Table de la Villa 1 Place Pierre Sémard Le Tréport Seine-Maritime

2022-12-31 – 2022-12-31

La Table de la Villa 1 Place Pierre Sémard

Le Tréport

Seine-Maritime

Le Tréport

Dîner spectacle de transformistes

Menu :

– Cocktail de fête et ses amuse-bouche maison

– Terrine en croûte maison volaille et foie gras, perles de Monbazillac

– Saint-Jacques mi-cuites, consommé de crustacés à la citronnelle et gingembre

– Trou normand (sorbet pommes et calvados)

– Médaillons de homard aux épices de chez Roellinger, légumes glacés et jus de carcasses flambées au Calvados

– Camembert farci aux fruits secs et mesclun, huile de noisettes

– Omelette norvégienne à la Normande (pommes, poires, vanille, épices et Calvados)

Boissons : 1/2 bouteille de Champagne et 1/4 d’eau.

infos@hotel-lavillamarine.com +33 2 35 86 02 22

