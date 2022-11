Réveillon de la Saint-Sylvestre Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Réveillon de la Saint-Sylvestre Cusset, 31 décembre 2022, Cusset. Réveillon de la Saint-Sylvestre

1 rue du Faubourg du Chambon Espace Chambon Cusset Allier Vichy Destinations Espace Chambon 1 rue du Faubourg du Chambon

2022-12-31 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-31 03:00:00 03:00:00

Espace Chambon 1 rue du Faubourg du Chambon

Cusset

Allier Cusset EUR Soirée dansante Réveillon St Sylvestre. Buffet « prestige » dansant avec animation et cotillons. loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com +33 4 70 97 88 56 Espace Chambon 1 rue du Faubourg du Chambon Cusset

dernière mise à jour : 2022-11-14 par Vichy Destinations

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Cusset Adresse Cusset Allier Vichy Destinations Espace Chambon 1 rue du Faubourg du Chambon Ville Cusset lieuville Espace Chambon 1 rue du Faubourg du Chambon Cusset Departement Allier

Cusset Cusset Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cusset/

Réveillon de la Saint-Sylvestre Cusset 2022-12-31 was last modified: by Réveillon de la Saint-Sylvestre Cusset Cusset 31 décembre 2022 1 rue du Faubourg du Chambon Espace Chambon Cusset Allier Vichy Destinations Allier Cusset

Cusset Allier