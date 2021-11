Réveillon de la Saint-Sylvestre Chavannes, 31 décembre 2021, Chavannes.

Réveillon de la Saint-Sylvestre Chavannes

2021-12-31 19:00:00 – 2021-12-31

Chavannes Cher Chavannes

70 EUR 70 Sur réservation avant le 9 décembre.

Menu du nouvel an (hors boisson) :

Médaillon de foie gras,

Noix de St Jacques et queue d’écrevisse sur sa fondue,

Plaisir du p’tit bonheur,

Suprême de volaille au vin jaune dans sa couleur,

Méli-mélo de verdure et son parfum de Cheu Nous,

Surprise légère et meringuée avec sa coupe,

Café ; soupe à l’oignon.

Fêtez le nouvel an 2022 avec le restaurant l’Auberge de Chavannes qui vous propose à cette occasion un repas amélioré et une animation musicale avec DJ à la salle des fêtes. N’oubliez pas de réserver !

+33 6 31 55 75 59

Sur réservation avant le 9 décembre.

