RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

Sarthe

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Rue Léoplod Gouloumés Salle polyvalente de Champagné
Champagné
Sarthe

2022-12-31 19:00:00 – 2023-01-01 04:00:00

Salle polyvalente de Champagné Rue Léoplod Gouloumés

Champagné

45 EUR

L'association ACMA Caraïbes vous invite à célébrer la fin de l'année 2022 et amorcer 2023 avec joie et bonne humeur.

DJ Fred vous fera vibrer sur les musiques ensoleillées et danser au rythme des variétés internationales.

Vous la connaissez peut-être davantage dans son food-truck sillonnant Le Mans, pour vous, elle quitte les fourneaux de son camion ambulant pour mettre vos papilles gustatives en émoi?: La Kaz à Lilik vous prépare un menu de fête concocté spécialement pour l'occasion.

Après avoir été accueillis par l'ensemble de l'équipe ACMA Caraïbes avec un cocktail de bienvenue accompagné de mises en bouche, vous pourrez déguster le fameux et typique pâté en pot, puis le bœuf à la cannelle et riz de la cheffe et son gratin aux saveurs Pays. Et pour terminer ce repas en beauté?: café et sa farandole de délices sucrés.

acmacaraibes@gmail.com
https://www.acmacaraibes.com/

