Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget, Pyrénées-Atlantiques Reveillon de la Saint Sylvestre Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget

Pyrénées-Atlantiques

Reveillon de la Saint Sylvestre Bruges-Capbis-Mifaget, 31 décembre 2021, Bruges-Capbis-Mifaget. Reveillon de la Saint Sylvestre Domaine des deux eaux 23 Route de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget

2021-12-31 19:00:00 – 2021-12-31 05:00:00 Domaine des deux eaux 23 Route de Capbis

Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques Bruges-Capbis-Mifaget 15 15 EUR Bruges Sports Handball organise un repas pour le réveillon de la Saint Sylvestre. La soirée sera animé par le DJ Eclectik Musik.

Pour le menu adulte : apéritif + menu (entrée, plat, assiette de fromages et dessert) + vins + café.

Pour le menu enfant : apéritif + menu (plat, assiette de fromages et dessert).

Réservation obligatoire avant le 15 Décembre. Nombre de places limitées. Paiement à l’inscription. Bruges Sports Handball organise un repas pour le réveillon de la Saint Sylvestre. La soirée sera animé par le DJ Eclectik Musik.

Pour le menu adulte : apéritif + menu (entrée, plat, assiette de fromages et dessert) + vins + café.

Pour le menu enfant : apéritif + menu (plat, assiette de fromages et dessert).

Réservation obligatoire avant le 15 Décembre. Nombre de places limitées. Paiement à l’inscription. Bruges Sports Handball organise un repas pour le réveillon de la Saint Sylvestre. La soirée sera animé par le DJ Eclectik Musik.

Pour le menu adulte : apéritif + menu (entrée, plat, assiette de fromages et dessert) + vins + café.

Pour le menu enfant : apéritif + menu (plat, assiette de fromages et dessert).

Réservation obligatoire avant le 15 Décembre. Nombre de places limitées. Paiement à l’inscription. ©BrugesSports

Domaine des deux eaux 23 Route de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bruges-Capbis-Mifaget Adresse Domaine des deux eaux 23 Route de Capbis Ville Bruges-Capbis-Mifaget lieuville Domaine des deux eaux 23 Route de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget