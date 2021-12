Réveillon de la Saint Sylvestre Baliracq-Maumusson, 31 décembre 2021, Baliracq-Maumusson.

Réveillon de la Saint Sylvestre Baliracq-Maumusson

2021-12-31 20:30:00 – 2021-12-31

Baliracq-Maumusson Pyrénées-Atlantiques Baliracq-Maumusson

70 70 EUR Soirée animé par Patricia Armary.

Repas concocté par Loubère J.J traiteur.

Apéritif de bienvenue.

Marbré de canard foie gras et chiffonnade de Serrano.

1/2 langouste, sauce thermidor.

Trou Normand.

Pavé de bœuf forestière et sa garniture du nouvelle an.

Fromage des Pyrénées, confiture de figues et salade de saison.

Sablé crémeux au Glanduja, crème Anglaise.

Une coupe de champagne.

Vins, café compris.

5h : tourin

Sur réservation dès à présent.

+33 6 23 00 75 86

dernière mise à jour : 2021-11-17 par OT Nord Béarn