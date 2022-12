Réveillon de la Saint Sylvestre avec les Gounauds Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-OrguesBort-les-Orgues OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues Catégories d’évènement: Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues

Corrèze Corrèze Bort-les-Orgues A partir de 19h30 à la salle Jean Moulin.

Sur réservation, 75€ par personne, boissons compris L’association « Les Gounauds de Bort » vous invite au Réveillon de la Saint Sylvestre avec l’orchestre Céline & Jérémy. Au menu : amuse bouche, ballotine de foie gras de canard à l’hypocras et sa compotée de chou rouge au miel et cerise. Bun’s en brioche, risotto de joue de sandre aux cèpes, trou normand. Sauté de cuisse de chapon du Bourbonnais, crème de morilles, purée de panais aux pommes fruit et pommes de terre au lard, délice de l’escargot. Bonheur des burons, pyramide des Orgues. Café et champagne. Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues

