RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AUX JARDINS DE L’ANJOU Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AUX JARDINS DE L’ANJOU Mauges-sur-Loire, 31 décembre 2022, Mauges-sur-Loire . RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AUX JARDINS DE L’ANJOU Chemin de Vaujou La Pommeraye Les jardins de l’Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire La Pommeraye Chemin de Vaujou

2022-12-31 – 2022-12-31

La Pommeraye Chemin de Vaujou

Mauges-sur-Loire

Maine-et-Loire Envie de profiter d’un réveillon les pieds sous la table ou sur la piste de danse, profitez d’une soirée exceptionnelle aux Jardins de l’Anjou à la Pommeraye sur la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes. Au menu :

Amuse bouche

Mi-cuit de fois gras au Layon en robe de poudre de pistache et sésame, chutney d’oignons à la mangue.

Dos d’églefin en vapeur sauce Champagne farandole du potager

Fondant de poularde basse température jus à l’ail noir, méli mélo hivernal

Brie façon mendiant sur salade

Douceur du Nouvel An Un verre de vin compris pour chaque plat hors vin de dessert. Le diner sera suivi d’une soirée dansante avec l’orchestre « Sphère » ! Hébergement possible sur place. Venez fêter la fin d’année aux Jardins de l’Anjou à la Pommeraye en Anjou reservation@jardinsdelanjou.fr +33 2 41 35 11 00 https://www.jardinsdelanjou.fr/ La Pommeraye Chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Les jardins de l'Anjou Adresse Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire La Pommeraye Chemin de Vaujou Ville Mauges-sur-Loire lieuville La Pommeraye Chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Les jardins de l'Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AUX JARDINS DE L’ANJOU Mauges-sur-Loire 2022-12-31 was last modified: by RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AUX JARDINS DE L’ANJOU Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Les jardins de l'Anjou 31 décembre 2022 Chemin de Vaujou La Pommeraye Les jardins de l'Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire