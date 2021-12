Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Réveillon de la Saint Sylvestre au Restaurant Z’Océane Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Réveillon de la Saint Sylvestre au Restaurant Z’Océane Vieux-Boucau-les-Bains, 31 décembre 2021, Vieux-Boucau-les-Bains. Réveillon de la Saint Sylvestre au Restaurant Z’Océane Vieux-Boucau-les-Bains

2021-12-31 – 2021-12-31

Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains EUR 78 78 Venez profiter d’une jolie fin d’année au restaurant Z’Océane. Un menu de fêtes, gourmand et pétillant! Venez profiter d’une jolie fin d’année au restaurant Z’Océane. Un menu de fêtes, gourmand et pétillant! Venez profiter d’une jolie fin d’année au restaurant Z’Océane. Un menu de fêtes, gourmand et pétillant! Z oceane- Vieux Boucau

Vieux-Boucau-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Vieux-Boucau-les-Bains Adresse Ville Vieux-Boucau-les-Bains lieuville Vieux-Boucau-les-Bains