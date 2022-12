Réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Le Bellevue Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-GartempeBessines-sur-Gartempe OT Monts du Limousin Catégories d’évènement: Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe

Haute-Vienne Restaurant Le Bellevue Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne Bessines-sur-Gartempe Samedi 31 décembre en soirée. 99 ou 135 € tout compris. Places limitées à 60 personnes. Restaurant Le Bellevue 05 55 76 01 99, 07 58 02 49 34. Venez passer un agréable moment au Bellevue autour d’un bon repas pour bien terminer l’année. 2 propositions de menus à 135 ou 99 €* : coupe de champagne (kir*) et ses amuses bouches ; gambas sautées façon thaï* ; cassolette de Saint-Jacques aux girolles (risotto de lotte aux épices*) ou filet de turbot aux morilles ou souris d’agneau confite* ou bœuf aux cèpes* ; chariot de fromages*, entremets chocolat* ou tiramisu à la mangue*. Animation musicale et cotillons. Restaurant Le Bellevue Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe

